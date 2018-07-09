Рублёв вернётся на корт в Умаге после трёхмесячного перерыва из-за травмы

Россиянин Андрей Рублёв сказал, что планирует вернуться на корт на турнире в Умаге, который пройдёт на грунте с 16 по 22 июля. 20-летний москвич, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, из-за повреждения не выступал с середины апреля.

«Рад сообщить, что сыграю на турнире в Умаге, который станет для меня первым после травмы. Это особенные соревнования, с удивительной публикой. Красивый корт, прекрасный вид на пляж, отличная еда и много развлечений», — написал Рублёв на своей странице в сети «Твиттер».

Отметим, единственный титул на уровне АТР Андрей завоевал именно в Умаге в 2017 году.