Бабош: я упорно трудилась, чтобы стать первой ракеткой мира в парном разряде

Венгерская теннисистка Тимя Бабош прокомментировала информацию о том, 16 июля она станет первой ракеткой мира в парном разряде.

«Для меня большая честь — стать первой ракеткой мира в парном разряде. Я упорно трудилась, чтобы добраться до вершины, и очень рада, что доказала себе — работа была проделана не зря. Хочу также поблагодарить своего тренера Тома Друэ за пять лет потрясающего сотрудничества», — цитирует Бабош официальный сайт тура.

25-летняя Бабош станет 39-й теннисисткой, возглавившей парный рейтинг WTA.

16 июля Бабош станет первой ракеткой мира в парном разряде

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