Гёргес: не считаю сенсацией вылет всех теннисисток из топ-10 посева

Немка Юлия Гёргес прокомментировала тот факт, что в четвертьфинал Уимблдона не пробилась ни одна из теннисисток из топ-10 посева.

«Думаю, каждая теннисистка заслужила своё место в четвертьфинале. Такой результат меня не удивил, потому что все могут демонстрировать хороший теннис. Я бы не называла эти результаты сенсациями. Может быть, на бумаге это так, но для меня не сюрприз, что на этом турнире все могут играть здорово.

Для меня не важно, входит ли соперница в топ-10. В противостояниях с ними я могу так же, как и в других матчах, чувствовать мяч и свою игру. Я считаю всех соперниц опасными", — цитирует Гёргес официальный сайт тура.

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