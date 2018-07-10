Гёргес: успех на Уимблдоне даже слаще, потому что он получился неожиданным

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес прокомментировала победу в четвёртом круге Уимблдона над представительницей Хорватии Донной Векич со счётом 6:3, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с голландкой Кики Бертенс.

«Я впервые вышла в четвертьфинал турнира „Большого шлема“. Это особенное событие, но этого не скажешь по моим ощущениям. Для меня это просто следующий раунд турнира. Это новая ситуация, но никаких странных ощущений я не испытываю.

Я уже играла в четвёртом круге на других турнирах «Большого шлема». Может быть, успех на Уимблдоне даже слаще, потому что он получился неожиданным. Это здорово. Раньше я много думала, как пробиться в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Сегодня у меня всё получилось. Я горжусь этим и радуюсь.

Я играла очень уверенно. На своей подаче я предоставила Донне не так много шансов и спокойно отыгрывала брейк-пойнты. Я стараюсь концентрироваться на каждом матче на Уимблдоне, и это приносит результат. Думаю, в предыдущем раунде было видно, что я очень хочу дойти до второй недели. Сегодня я играла с таким же настроем.

Игра с Бертенс на траве и грунте — это разные истории. Мы отлично знаем друг друга. Мы играли в паре, иногда ужинаем вместе. Мы хорошо общаемся на корте и за его пределами.

Я постараюсь сосредоточиться на своей игре. Думаю, очень важно понимать, как я хочу играть, насколько агрессивно хочу действовать, как хочу контролировать удары. Важно не быть слишком агрессивной, но при этом и не чересчур пассивной. Кики прекрасно умеет диктовать условия на корте, создавать шансы и открывать углы. Предстоящий матч — это прекрасная возможность для нас обеих. Мы обе уже можем занести себе в актив этот турнир. Так далеко мы ещё не проходили", — цитирует Гёргес официальный сайт тура.

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