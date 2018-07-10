Дель Потро одолел Симона и сыграет с Надалем в четвертьфинале Уимблдона

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на Уимблдоне под пятым номером, пробился в четвертьфинал, в четырёх партиях обыграв представителя Франции Жиля Симона со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5). Накануне встреча была остановлена после третьего сета из-за наступления темноты. Продолжительность противостояния составила 4 часа 29 минут. Хуан-Мартин 27 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований дель Потро поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (2). Турнир завершится 15 июля.

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