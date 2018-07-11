Кербер: думаю, на Уимблдоне фаворитов не осталось

Немка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями от победы в четвертьфинале Уимблдона над россиянкой Дарьей Касаткиной со счётом 6:3, 7:5.

«Я знаю, что на траве должна играть агрессивно. Мне нравится выступать на этом покрытии. Думаю, я знаю, как надо играть на траве. Я провела немало великолепных матчей за прошедшие годы и получила отличный опыт. Это придаёт мне уверенности. Я знаю, что должна действовать активно, розыгрыш за розыгрышем. Я стараюсь захватывать инициативу на корте.

Думаю, на Уимблдоне фаворитов не осталось. Мы в полуфинале, и я не смотрю по сторонам. Я сосредоточена только на своей игре, на своих матчах и на том, что нужно делать на корте. Если честно, я беспокоюсь только об этом", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Кербер: именно ради таких матчей, как с Касаткиной, мы и играем

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.