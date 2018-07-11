Бартоли: если Серена и Роджер завершат карьеру вместе, теннисный мир заплачет

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли оценила выступление на Уимблдоне-2018 американки Серены Уильямс, которая накануне вышла в полуфинал.

«Серена почти не играла в теннис, но уже дошла до полуфинала Уимблдона. Она в другой категории, она — супергерой. Она может вернуться и с ходу выиграть турнир „Большого шлема“. Я работала комментатором на матчах Серены, и, думаю, она близка к своему лучшему уровню. Может быть, ей не хватает скорости, и, пожалуй, она не так доминирует на приёме, но это мелочи. Меня пугает, что она так близка к пику формы.

Мне сложно сказать, что сейчас испытывает Серена, так как ребёнка у меня нет. Но ей было сложно вернуться после паузы. Ей пришлось много трудиться на тренировках. Поначалу её мышцы болели, но она работала день за днём. Ей было так больно, что она думала: «Я скоро умру».

Думаю, сейчас она сконцентрированна и готова страдать. Она уже является чемпионкой, но хочет выигрывать вновь и вновь. Не знаю, где она находит это желание, но оно всё время присутствует. Кажется, она хочет выиграть для своей дочери, чтобы показать, что ей это по силам. Думаю, это мотивирует Серену.

Я слышала, как Серена сказала, что завершит карьеру, когда из тенниса уйдёт Федерер. Может, они закончат выступления в один день. Тогда весь теннисный мир будет в печали и заплачет", — цитирует Бартоли официальный сайт тура.

С. Уильямс: я здесь, чтобы доказать — я вернулась

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.