Матч с участием Вердаско на Уимблдоне подозревается в договорном характере

Один из матчей стартового раунда Уимблдона в мужском парном разряде попал под подозрение в договорном характере, сообщает SBC News. Букмекерская контора Pinnacle Sports подтвердила, что на одну из встреч были поставлены непривычно крупные суммы. При этом ставки были сделаны с аккаунтов, которые ранее уже были замечены в делах о подозрительных матчах.

The New York Times утверждает, что этим матчем является встреча испанцев Давида Марреро и Фернандо Вердаско с португальцем Жоау Соузой и аргентинцем Леонардо Майером. Испанцы потерпели поражение со счётом 6:7 (6:8), 4:6, 7:6 (9:7), 1:6.

Кербер и Серена в шаге от финала двухлетней давности. Матчи 10-го дня Уимблдона Полуфиналы женского Уимблдона: Остапенко — Кербер и Гёргес — Серена Уильямс.