Фиш: Иснер может выиграть Уимблдон

Экс седьмая ракетка мира американец Марди Фиш оценил шансы своего соотечественника Джона Иснера на победу в Уимблдоне.



«Нужно прекратить гордиться и удивляться успехам Иснера. Мы должны отдать должное его тренеру Джастину Джимельстобу, который проделал феноменальную работу. Джон вполне может выиграть Уимблдон», – цитирует Иснера Tennis World USA.



В полуфинале травяного мэйджора Иснеру предстоит встреча с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (8). В случае победы американец поборется за титул с лучшим из пары Новак Джокович (Сербия, 12) – Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.