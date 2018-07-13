Мугуруса посетила светский раут с экс-бойфрендом Шараповой

Третья ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса посетила вечер, посвящённый празднованию 30-летия журнала Vogue, со своим новым бойфрендом Андресом Веленкосо. В 2016 году 40-летнего испанца связывали романтические отношения с экс первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.

24-летняя Мугуруса сложила с себя чемпионские полномочия на Уимблдоне, уступив во втором круге соревнований бельгийке Элисон Ван Эйтванк – 7:5, 2:6, 1:6. По итогам Уимблдона Гарбинье опустится на 7-е место в рейтинге WTA.