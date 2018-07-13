Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Ли На: у Серены хорошие шансы на победу в финале Уимблдона

Ли На: у Серены хорошие шансы на победу в финале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Экс-вторая ракетка мира из Китая Ли На прокомментировала успешное возвращение в теннис Серены Уильямс. 36-летняя американка пропустила почти год из-за беременности и родов, однако, проведя лишь три турнира после возвращения, вышла в финал Уимблдона.

«У неё очень хорошие шансы на то, чтобы снова выиграть трофей. Женщинам очень тяжело найти баланс между детьми и теннисом. С момента моих родов прошло уже четыре года, но и я не думала о возвращении. После родов серьёзной деформации подвергается тело, но то, как выглядит Серена, потрясающе», – цитирует 36-летнюю китаянку Tennis World USA.

В финале Уимблдона Серена Уильямс (25) встретится с немкой Анжеликой Кербер (12).

10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент