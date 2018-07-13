Иснер установил рекорд Уимблдона по количеству эйсов, превзойдя Иванишевича

Американский теннисист Джон Иснер стал обладателем рекорда по количеству подач навылет, выполненных в ходе одного Уимблдонского турнира.



Предыдущее достижение (212 эйсов) принадлежало хорвату Горану Иванишевичу, который отметился им на травяном мэйджоре в 2001 году. Иснер выполнил 213-ю подачу навылет во время пятого сета полуфинального поединка с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андерсон — Иснер.



Победитель матча Андерсон — Иснер в финале Уимблдона встретится с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.