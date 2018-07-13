Андерсон обыграл Иснера в 1/2 финала Уимблдона, матч длился 6 часов 36 минут

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон (8) вышел в финал Уимблдона, обыграв американца Джона Иснера (9) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:6 (7:9), 6:4, 26:24.



Теннисисты провели на корте 6 часов 36 минут. Андерсон выполнил 49 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 11, активно выиграл 118 очков и допустил 24 невынужденные ошибки. Иснер записал на свой счёт 53 эйса, 6 двойных и 58 невынужденных ошибок, 129 виннеров и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андерсон – Иснер.



В финальном поединке травяного мэйджора Андерсон сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 12) – Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.