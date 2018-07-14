В 15:00 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», в котором серб Новак Джокович (12) встретится с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем (2). Счёт личных встреч – 26-25 в пользу уроженца Белграда.



Накануне спортсмены успели провести на корте три сета, после чего поединок был перенесён на 14 июля при счёте 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу Новака.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Джокович – Надаль на Уимблдоне.



В финале победитель этого матча встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном (8), ранее обыгравшим американца Джона Иснера (9).

Серена и Анжелика повторят финал-2016. Матчи 12-го дня Уимблдона Финал женского Уимблдона Серена Уильямс – Анжелика Кербер, а также доигрывание отложенного накануне мужского полуфинала Джокович — Надаль.