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Шварцман получил первый номер посева на турнире в Бостаде

Шварцман получил первый номер посева на турнире в Бостаде
Теннис / ATP

Стала известна основная сетка грунтового турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 16 по 22 июля.

Первый номер посева получил аргентинец Диего Шварцман. Он, а также испанец Пабло Карреньо-Буста (2), итальянец Фабио Фоньини (3) и француз Ришар Гаске (4), свободны от матчей первого круга. Также в посев попали испанец Фернандо Вердаско (5), аргентинец Леонардо Майер (6), испанец Давид Феррер (7) и австралиец Джон Миллман (8).

Обладателями «уайлд-кард» стали швед Микаэль Имер, который в первом круге сыграет с представителем Узбекистана Денисом Истоминым, испанец Хауме Мунар и норвежец Каспер Рууд, которые встретятся друг с другом.

Полную сетку турнира вы можете посмотреть на «Чемпионате».

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