Шварцман получил первый номер посева на турнире в Бостаде

Стала известна основная сетка грунтового турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 16 по 22 июля.



Первый номер посева получил аргентинец Диего Шварцман. Он, а также испанец Пабло Карреньо-Буста (2), итальянец Фабио Фоньини (3) и француз Ришар Гаске (4), свободны от матчей первого круга. Также в посев попали испанец Фернандо Вердаско (5), аргентинец Леонардо Майер (6), испанец Давид Феррер (7) и австралиец Джон Миллман (8).



Обладателями «уайлд-кард» стали швед Микаэль Имер, который в первом круге сыграет с представителем Узбекистана Денисом Истоминым, испанец Хауме Мунар и норвежец Каспер Рууд, которые встретятся друг с другом.



Полную сетку турнира вы можете посмотреть на «Чемпионате».