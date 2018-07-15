Стала известна сетка турнира в Ньюпорте

Француз Адриан Маннарино (1) возглавил посев на турнире в Ньюпорте, который пройдёт на траве с 16 по 22 июля. Первым соперником 26-й ракетки мира станет победитель австралийского противостояния Джеймс Дакворт — Джордан Томпсон.

Второй сеяный Миша Зверев за выход в четвертьфинал поспорит либо с американцем Дональдом Янгом (WC), либо с канадцем Вашеком Поспишилом.

Посмотреть основную сетку турнира в Ньюпорте полностью можно на «Чемпионате».

Напомним, что действующий чемпион турнира американец Джон Иснер снялся с предстоящих соревнований.