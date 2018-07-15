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Андерсон: в начале финала Уимблдона с Джоковичем я сильно нервничал

Андерсон: в начале финала Уимблдона с Джоковичем я сильно нервничал
Теннис / Уимблдон 2018

Южноафриканец Кевин Андерсон, уступивший в финале Уимблдона сербу Новаку Джоковичу со счётом 2:6, 2:6, 6:7 (3:7), прокомментировал своё выступление на турнире.

«Начало матча получилось трудным для меня. Я надеялся, что мне поможет опыт игры в финале US Open и, конечно, опыт игры с Федерером в четвертьфинале. Но, честно говоря, я не успел прийти в ту форму, в которой хотел бы быть. Конечно, моё тело чувствовало себя не лучшим образом. Трудно ожидать другого после двух недель трудных матчей, но в начале финала я слишком сильно нервничал. Я играл не лучшим образом в первых двух сетах, но старался прибавить и показать всё, что могу.

В третьем сете я стал играть лучше, у меня были шансы, но в нескольких моментах Новак сыграл здорово, где-то ему повезло. Конечно, я хотел бы выиграть третий сет и продолжить матч, но этого не случилось", — приводит слова Андерсона официальный сайт АТР.

Джокович вернулся в финал спустя три года. Матчи 13-го дня Уимблдона
В воскресенье состоится финал мужского Уимблдона между Джоковичем и Андерсоном, а также финал микста с участием Азаренко.
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