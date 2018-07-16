Андерсон стал 5-й ракеткой мира, Джокович — 10-й, Хачанов — 1-й ракеткой России

В обновлённом рейтинге ATP от 16 июля южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на пятую строчку, американец Джон Иснер — на восьмую. Серб Новак Джокович, выигравший Уимблдон-2018, занял 10-ю позицию. Первой ракеткой России стал Карен Хачанов, поднявшийся на 34-ю строчку рейтинга.

Рейтинг ATP. 16 июля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9310.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395.

5 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655.

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610.

7 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3905.

8 (10). Джон Иснер (США) — 3720.

9 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665.

10 (21). Новак Джокович (Сербия) — 3355.

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34 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1220...

35 (33). Андрей Рублёв (Россия) — 1211...

61 (67). Даниил Медведев (Россия) — 892...

83 (83). Евгений Донской (Россия) — 706.