Джокович поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 16 июля победитель Уимблдона-2018 серб Новак Джокович поднялся на пятую строчку, японец Кей Нисикори — на 10-ю. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 22-й позиции.

Чемпионская гонка ATP. 16 июля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5760.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4020.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 3585.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3380.

5 (15). Новак Джокович (Сербия) — 3355.

6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2995.

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2915.

8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2820.

9 (8). Джон Иснер (США) — 2220.

10 (18). Кей Нисикори (Япония) — 1610.

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22 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1045...

40 (46). Даниил Медведев (Россия) — 717...

83 (75). Андрей Рублёв (Россия) — 440...

89 (84). Евгений Донской (Россия) — 412.