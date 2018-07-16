Циципас занял вторую позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — восьмой

Грек Стефанос Циципас поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, поляк Хуберт Хуркач — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, сохранил за собой восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 16 июля

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3585.

2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1037.

3 (2). Денис Шаповалов (Канада) — 910.

4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 828.

5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 705.

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 618.

7 (7). Хауме Мунар (Испания) — 466.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 440.

9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 344.

10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 327.