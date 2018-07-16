Пеннетта: в игре Джоковича снова появился огонь

Чемпионка US Open 2015 итальянка Флавия Пеннетта поделилась мнением о победе серба Новака Джоковича на Уимблдоне.



«Семья Джоковича сопровождает его, и это немаловажный фактор. Новак уделяет повышенное внимание своим детям. Я знаю об этом, поскольку являюсь близким другом агента теннисиста. Когда вы не уверены в себе, спокойная жизнь вне корта оказывает весомую помощь. В игре Джоковича появился огонь, а он стал следствием поддержки со стороны семьи», — цитирует Пеннетту Tennis World USA.



Уроженец Белграда завоевал 13-й титул на турнирах категории «Большого шлема» и вернулся в топ-10 мирового рейтинга.

Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016 Джокович, не побеждавший на крупных турнирах после «Ролан Гаррос» — 2016, завоевал титул на Уимблдоне. В финале он обыграл Андерсона.