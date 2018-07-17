М. Брайан: стать первой ракеткой мира в 40 лет — это прекрасно

40-летний американец Майк Брайан, выигравший Уимблдон в паре со своим соотечественником Джеком Соком, прокомментировал своё возвращение на вершину рейтинга ATP.

«Стать первой ракеткой мира в 40 лет — это прекрасно. Честно говоря, я не думал, что вновь когда-либо стану первым. Мы с Бобом долго были на вершине. А с Джеком мы провели прекрасный Уимблдон. Так приятно вновь оказаться на вершине рейтинг. Теперь посмотрим, как долго смогу здесь удержаться. Но ощущение классное.

Спортивное долголетие — это нечто особенное. Я рад, что могу так долго выступать. Это здорово. Я много тренируюсь и придерживаюсь диеты. Я не сижу допоздна, рано ложусь спать и делаю всё, чтобы продолжать играть в теннис. Я рад, что всё ещё играю в 40 лет", — цитирует Брайана официальный сайт тура.