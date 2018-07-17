Поспишил: матч с Янгом проходил в очень тяжёлых условиях

Канадец Вашек Поспишил поделился впечатлениями от победы над американцем Дональдом Янгом в первом круге турнира в Ньюпорте со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
«Игра проходила в очень тяжёлых условиях. Было жарко. В этом году я упорно потрудился, чтобы улучшить своё положение в рейтинге. Выступление в Ньюпорте — это ещё одна возможность для меня получить заряд уверенности на старте хардового сезона. Это победа пойдёт мне на пользу. Я смогу найти немало позитивных моментов по итогам этой встречи», — цитирует Поспишила официальный сайт тура.
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.