Поспишил: матч с Янгом проходил в очень тяжёлых условиях

Канадец Вашек Поспишил поделился впечатлениями от победы над американцем Дональдом Янгом в первом круге турнира в Ньюпорте со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

«Игра проходила в очень тяжёлых условиях. Было жарко. В этом году я упорно потрудился, чтобы улучшить своё положение в рейтинге. Выступление в Ньюпорте — это ещё одна возможность для меня получить заряд уверенности на старте хардового сезона. Это победа пойдёт мне на пользу. Я смогу найти немало позитивных моментов по итогам этой встречи», — цитирует Поспишила официальный сайт тура.