Крайчек: Джокович может выиграть пять следующих турниров «Большого шлема»

Победитель Уимблдона-1996 голландец Рихард Крайчек предположил, что серб Новак Джокович будет главным фаворитом Открытого чемпионата США.

«Думаю, Новак может выиграть пять следующих турниров „Большого шлема“. На US Open он уже будет фаворитом, если не получит травмы. Если он проведёт несколько очень сложных матчей в преддверии Открытого чемпионата США, то может вновь стать непобедимым», — приводит слова Крайчека Omnisport.

В финале Уимблдона Новак обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).