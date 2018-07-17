Родина отыграла три матчбола и одолела Виттёфт на старте турнира в Гштааде

Российская теннисистка Евгения Родина пробилась во второй круг турнира Гштааде (Швейцария), в трёх партиях одолев представительницу Германии Карину Виттёфт, посеянную под четвёртым номером, со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (13:11). Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут. Евгения 7 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 брейков.

В третьем сете Евгения отыграла подачу на матч и три матчбола.

За выход в четвертьфинал Родина поспорит с немкой Моной Бартель.