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Звонарёва отдала всего 3 гейма Александровой в первом круге турнира в Бухаресте

Звонарёва отдала всего 3 гейма Александровой в первом круге турнира в Бухаресте
Теннис / WTA

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Бухаресте, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. Вера 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния, 3) — Онс Жабер (Тунис).

Бухарест 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 14:10 МСК
Вера
Звонарёва
Екатерина
Александрова
6:1 6:2
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