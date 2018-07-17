Дельбонис обыграл Себальоса в первом круге турнира в Бостаде

Представитель Аргентины Федерико Дельбонис в трёх партиях обыграл своего соотечественника Орасио Себальоса на старте грунтовых соревнований в Бостаде – 6:7 (2:7), 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. На счету Дельбониса 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 имевшихся. Себальос выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.
Следующим соперником Дельбониса станет победитель пары Джон Миллман (Австралия, 8) – Гидо Андреосси (Аргентина).
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