Сизикова вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Нидерландов Бибиан Схофс вышли в четвертьфинал турнира в Гштааде (Швейцария) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли немку Мону Бартель и Мэнди Минеллу из Люксембурга со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

За выход в полуфинал Сизикова и Схофс, посеянные под четвёртым номером, поспорят с победительницами матча Александра Панова (Россия)/Галина Воскобоева (Казахстан) — Аманден Эсс (Франция)/Леони Кюнг (Швейцария).