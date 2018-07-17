Соперницей Звонарёвой во втором круге турнира в Бухаресте будет Жабер

Румынская теннисистка Ирина Бегу, посеянная на турнире в Бухаресте (Румыния) под третьим номером, не смогла пробиться во второй круг, уступив представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 57 минут. Ирина совершила 7 двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Онс 2 эйса и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Жабер поспорит с россиянкой Верой Звонарёвой.
Бухарест. Женщины. Первый круг
Петра Мартич (Хорватия, 4) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:2, 6:4.
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