Россияне завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали на ЧЕ по пляжному теннису

В Юрмале (Латвия) завершился чемпионат Европы по пляжному теннису, сообщает официальный сайт Федерации тенниса России. По итогам европейского первенства члены сборной России завоевали три медали: одну серебряную и две бронзовые. Во всех трёх финалах (основном и двух «утешительных») российские теннисисты противостояли французским.



Никита Бурмакин и Сергей Купцов уступили Матьё Гугано и Тео Иригарею в двух партиях — 6:7 (5:7), 4:6. За 10 лет проведения чемпионатов Европы по пляжному теннису это был первый в истории мужской финал без участия итальянской пары.



В женском матче за третье место Дарья Чуракова и Ирина Глимакова победили сестёр Мари-Еву и Матильду Оро со счётом 6:3, 6:4. В смешанном парном разряде Чуракова и Бурмакин одержали победу над Мари-Евой Оро и Иригареем — 3:6, 6:0, [10:4].



Кроме того в юниорских соревнованиях россиянки Яна Лаврентьева и Вероника Першина стали серебряными призёрами, уступив в титульном матче итальянкам Грете Джусти и Джулии Триппа — 2:6, 5:7. Екатерина Глазкова и Анна Романова одолели итальянок Клаудию Лаззарини и Камиллу Спадони в упорной игре за бронзовые медали — 6:7 (4:7), 7:5, [10:6].