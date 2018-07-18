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Шмидлова за 3 часа 18 минут одолела Богдан на турнире в Бухаресте

Шмидлова за 3 часа 18 минут одолела Богдан на турнире в Бухаресте
Теннис / WTA

Словачка Анна-Каролина Шмидлова пробилась во второй круг турнира категории International в Бухаресте (Румыния), победив местную теннисистку, Ану Богдан (6), со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. Во втором сете Шмидлова вела со счётом 5:1, после чего уступила пять геймов подряд и была вынуждена отыгрывать подачу соперницы на матч.

Поединок продолжался 3 часа 18 минут. Шмидлова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 9 брейк-пойнтов из 20. На счету Богдан 2 эйса и 9 реализованных брейк-пойнтов из 17. Двойных у Аны не было.

Также в 1/8 финала вышла американка Клэр Лю (Q), одержавшая волевую победу над румынкой Андрея Рошка (WC) — 4:6, 6:3, 6:4. Лю дальше сыграет с хорваткой Петрой Мартич, а Шмидлова — с немкой Лаурой Зигемунд.

Бухарест 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 20:30 МСК
Ана
Богдан
Анна
Шмидлова
6:4 6:7 5:7
Бухарест 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Клэр
Лю
Андрея
Рошка
4:6 6:3 6:4
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