Шмидлова за 3 часа 18 минут одолела Богдан на турнире в Бухаресте

Словачка Анна-Каролина Шмидлова пробилась во второй круг турнира категории International в Бухаресте (Румыния), победив местную теннисистку, Ану Богдан (6), со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. Во втором сете Шмидлова вела со счётом 5:1, после чего уступила пять геймов подряд и была вынуждена отыгрывать подачу соперницы на матч.



Поединок продолжался 3 часа 18 минут. Шмидлова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 9 брейк-пойнтов из 20. На счету Богдан 2 эйса и 9 реализованных брейк-пойнтов из 17. Двойных у Аны не было.



Также в 1/8 финала вышла американка Клэр Лю (Q), одержавшая волевую победу над румынкой Андрея Рошка (WC) — 4:6, 6:3, 6:4. Лю дальше сыграет с хорваткой Петрой Мартич, а Шмидлова — с немкой Лаурой Зигемунд.

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