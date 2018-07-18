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«Лаки-лузер» Лааксонен стал первым четвертьфиналистом турнира в Бостаде

«Лаки-лузер» Лааксонен стал первым четвертьфиналистом турнира в Бостаде
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Генри Лааксонен (LL) вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, в двух партиях обыграв представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут. Генри трижды подал навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Лааксонен поспорит с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина, 1) — Симоне Болелли (Италия, Q). Турнир завершится 22 июля.

Бостад 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 12:10 МСК
Генри
Лааксонен
Маттео
Берреттини
6:2 6:2
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