Лидеры посева Кудерметова и Кнолль проиграли на старте турнира в Гштааде в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Швейцарии Ксения Кнолль, посеянные на турнире в Гштааде (Швейцария) в парном разряде под первым номером, не смогли пробиться в четвертьфинал. На старте соревнований они уступили швейцаркам Виктории Голубич и Хиль Белен Тайхман со счётом 3:6, 7:6 (7:3), [9:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

За выход в полуфинал соревнований Голубич и Тайхман поспорят с испанкой Ларой Арруабарреной и швейцаркой Тимей Бачински. Турнир в Гштааде завершится 22 июля.