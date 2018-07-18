Вердаско обыграл П. Соузу во втором круге турнира в Бостаде

Испанский теннисист Фернандо Вердаско, посеянный на турнире в Бостаде под пятым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Португалии Педру Соузу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Фернандо 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал Вердаско поспорит с победителем матча Тьяго Монтейро (Бразилия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 2).