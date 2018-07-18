Ларссон легко обыграла Кюнг на старте турнира в Гштааде

Шведская теннисистка Юханна Ларссон (2) не испытала проблем в матче первого раунда грунтовых соревнований в Гштааде. В двух партиях она обыграла представительницу Швейцарии Леони Кюнг – 6:4, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. На счету Ларссон 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 9 имевшихся. Её соперница отметилась 5 эйсами, 5 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 3.



Следующей соперницей второй ракетки соревнований станет теннисистка из Люксембурга Мэнди Минелла.

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