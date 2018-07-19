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Второй номер посева М. Зверев проиграл Поспишилу на турнире в Ньюпорте

Второй номер посева М. Зверев проиграл Поспишилу на турнире в Ньюпорте
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Миша Зверев, посеянный на турнире в Ньюпорте под вторым номером, не сумел выйти в четвертьфинал, проиграв представителю Канады Вашеку Поспишилу со счётом 6:4, 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут. Миша 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал Поспишил поспорит с индийцем Рамкумаром Раманатаном, который победил американца Дениса Кудлу (8) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Ньюпорт 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 23:20 МСК
Вашек
Поспишил
Миша
Зверев
4:6 6:3 7:5
Ньюпорт 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 21:20 МСК
Денис
Кудла
Рамкумар
Раманатан
6:4 3:6 4:6
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