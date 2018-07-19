Второй номер посева М. Зверев проиграл Поспишилу на турнире в Ньюпорте

Немецкий теннисист Миша Зверев, посеянный на турнире в Ньюпорте под вторым номером, не сумел выйти в четвертьфинал, проиграв представителю Канады Вашеку Поспишилу со счётом 6:4, 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут. Миша 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал Поспишил поспорит с индийцем Рамкумаром Раманатаном, который победил американца Дениса Кудлу (8) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.