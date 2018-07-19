Бузэрнеску: с самого начала матч с Зиданшек складывался непросто

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску прокомментировала свою победу над словенкой Тамарой Зиданшек в матче второго круга турнира в Бухаресте со счётом 6:3, 7:5.

«С самого начала этот матч складывался непросто. Во втором сете я стала играть не так, как в первом, и соперница этим воспользовалась. Тамара — прекрасная теннисистка, которая в последнее время демонстрирует отличные результаты. Она молода, так что ещё может прибавить.

Я играю дома, и на мои матчи приходит так много зрителей. Я хочу доказать им, что могу играть отлично. Уверена, что мне это по силам", — цитирует Бузэрнеску официальный сайт тура.