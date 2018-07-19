В календари ATP и WTA включён новый челленджер в Чикаго

В календарь тура включён новый турнир серии «челленджер», который пройдёт в Чикаго (США) 2-9 сентября, сообщает официальный сайт WTA.

«Мы добавили этот челленджер в календарь, потому что американским игрокам нужно больше возможностей, чтобы выступать дома», — сказал исполнительный директор компании—организатора Oracle Марк Хёрд.

В Чикаго пройдут мужской и женский челленджеры. Призовой фонд соревнований будет равным для мужчин и женщин — по $150 тыс. В основную сетку турнира войдут 32 игрока. Вход на соревнования будет бесплатным.