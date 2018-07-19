Кербер сыграет на турнире в Сиднее в январе 2019 года

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер подтвердила своё участие в турнире в Сиднее (Австралия), действующей победительницей которого она является, сообщает Fox Sports Australia. Соревнования пройдут с 6 по 12 января 2019 года.
«Выступление на турнире в Сиднее — это всегда прекрасная возможность встретиться с соперницами топ-уровня. Каждый матч получается непростым. Это помогает наладить свою игру на старте сезона и привыкнуть к погодным условиям в Австралии, которые отличаются от европейских в это время года», — сказала Кербер.
В финале Кербер победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4. Анжелика также является действующей чемпионкой Уимблдона.
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