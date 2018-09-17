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Лапко разгромила Кинг на старте турнира в Гуанчжоу

Лапко разгромила Кинг на старте турнира в Гуанчжоу
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под седьмым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу США Ваню Кинг со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Вера 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Лапко поспорит либо с китаянкой Синьюй Ван (WC), либо с победительницей квалификации.

Гуанчжоу. Женщины. Первый круг
Бернарда Пера (США) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:6 (7:3), 6:1.

Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.

17 сентября 2018 года, понедельник. 07:20 МСК
Гуанчжоу. 1-й круг
Матч окончен
Вера Лапко
Вера Лапко
Беларусь
6:2
6:1
 
Ваня Кинг
Ваня Кинг
США
17 сентября 2018 года, понедельник. 07:20 МСК
Гуанчжоу. 1-й круг
Матч окончен
Бернарда Пера
Бернарда Пера
США
   7
7:6
3   
6:1
 
Магдалена Фрех
Магдалена Фрех
Польша
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