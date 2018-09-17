Лапко разгромила Кинг на старте турнира в Гуанчжоу

Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под седьмым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу США Ваню Кинг со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Вера 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Лапко поспорит либо с китаянкой Синьюй Ван (WC), либо с победительницей квалификации.

Гуанчжоу. Женщины. Первый круг

Бернарда Пера (США) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:6 (7:3), 6:1.

Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.