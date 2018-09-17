Ферро вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Французская теннисистка Фиона Ферро вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Китая Сиюй Ван, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Фиона 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Ферро поспорит либо с китаянкой Чжэн Сайсай, посеянной под восьмым номером, либо с победительницей квалификации.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября.

Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.