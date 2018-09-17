Звонарёва в двух сетах проиграла Лисицки в первом круге турнира в Гуанчжоу

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (WC) не смогла пробиться во второй круг турнира в Гуанчжоу (Китай). На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Германии Сабине Лисицки со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Вера совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Лисицки, одержавшая первую победу с февраля 2018 года, поспорит с победительницей поединка Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан, 5).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.