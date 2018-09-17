Дель Потро: по ходу финала в Индиан-Уэллсе я утратил почтение к Федереру

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро рассказал, с каким настроем проводил финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе в марте 2018 года со швейцарцем Роджером Федерером. Уроженец Тандиля одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

«По ходу финала я утратил почтение к Федереру и перестал его бояться. Вообще, я восхищаюсь им, но в третьей партии подумал: „Мы равны, и оба сражаемся за титул“. Я демонстрировал отличный теннис и решил, что, возможно, это мой единственный шанс выиграть этот титул. Я изменил свой настрой. Я видел, что Роджер злится на арбитра, и решил этим воспользоваться. Думаю, по ходу матча я стал играть лучше», — приводит слова дель Потро GQ.

Для Федерера поражение от дель Потро стало первым в сезоне. В 2018 году Хуан-Мартин также выиграл турнир в Акапулько.