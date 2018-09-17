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Саккари разгромила Шмидлову в первом круге турнира в Сеуле

Саккари разгромила Шмидлову в первом круге турнира в Сеуле
Теннис / WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под третьим номером, вышла во второй круг, разгромив представительницу Словакии Анну Шмидлову со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Мария трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Саккари поспорит с победительницей поединка Варвара Флинк (Россия, Q) — Маргарита Гаспарян (Россия).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 25 сентября.

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко.

17 сентября 2018 года, понедельник. 09:00 МСК
Сеул. 1-й круг
Матч окончен
Анна Шмидлова
Анна Шмидлова
79
Словакия
0:6
1:6
 
Мария Саккари
Мария Саккари
32
Греция
Флинк сыграет с Гаспарян в первом круге турнира в Сеуле
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