Саккари разгромила Шмидлову в первом круге турнира в Сеуле

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под третьим номером, вышла во второй круг, разгромив представительницу Словакии Анну Шмидлову со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Мария трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Саккари поспорит с победительницей поединка Варвара Флинк (Россия, Q) — Маргарита Гаспарян (Россия).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 25 сентября.

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко.