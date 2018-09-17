Флинк сыграет с Гаспарян в первом круге турнира в Сеуле

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Сеуле (Южная Корея). В частности, российская теннисистка Варвара Флинк (Q) в первом круге встретится со своей соотечественницей Маргаритой Гаспарян.

Сеул. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке

Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 6).

Присцилла Хон (Австралия, Q) — Джан Су Джон (Южная Корея, WC).

Мона Бартель (Германия, Q) — Ирина Бегу (Румыния, 7).

Варвара Флинк (Россия, Q) — Маргарита Гаспарян (Россия).

Деяна Раданович (Сербия, Q) — Евгения Родина (Россия).

Хан На Лэ (Южная Корея, Q) — Далила Якупович (Словения).

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко.