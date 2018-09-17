Джорджи разгромила Дои и сыграет с Возняцки на турнире в Токио

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла во второй круг турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв представительницу Японии Мисаки Дои, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Камила 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Джорджи поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки, получившей первый номер посева. 28-летняя уроженка Оденсе является действующей победительницей этого турнира.

Соревнования с призовым фондом $ 1 млн завершатся 23 сентября.