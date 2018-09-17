Беккер: победы Хачанова и Рублёва на турнирах «Большого шлема» — дело времени

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер выразил своё восхищение достижениями швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«После эпохи Роджера Федерера и Рафаэля Надаля всем будет сложнее. Другим игрокам будет тяжело достичь тех же успехов, что этим двум легендам. Я всегда думал, что они будут доминировать в туре, но 20 и 17 титулов на турнирах „Большого шлема“ — это невероятно. Не думаю, что повторить такое возможно», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

Беккер также оценил перспективы игроков нового поколения.

«Зверев, Кирьос, Циципас, россияне Хачанов и Рублёв… Их победы на турнирах „Большого шлема“ — это дело времени», — сказал Беккер.