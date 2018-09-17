Первой соперницей Осаки на турнире в Токио будет Цибулкова

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова пробилась во второй круг турнира в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв представительницу Японии Нао Хибино, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 5:7, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Доминика 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Цибулкова поспорит с действующей победительницей Открытого чемпионата США японкой Наоми Осакой, получившей третий номер посева.

Соревнования с призовым фондом $ 1 млн завершатся 23 сентября. Действующей чемпионкой турнира в Токио является датчанка Каролина Возняцки.