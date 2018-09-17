Остапенко: в финале US Open, пожалуй, не правы были и Серена, и арбитр на вышке

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о своём отношении к скандалу, который произошёл в финале женского US Open.

Арбитр на вышке Карлос Рамос снял гейм с американки Серены Уильямс. Уроженка Сагинау сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи.

«Не знаю, является ли общение с тренером полезным, учитывая, что на турнирах „Большого шлема“ это запрещено. Не знаю, имеет ли смысл оставлять это в WTA-туре, если на соревнованиях Grand Slam ты можешь полагаться лишь на саму себя. Думаю, правила должны быть одинаковыми на всех турнирах. Или разрешите общение с тренером на всех соревнованиях, или запретите.

Что касается меня, то всё зависит от ситуации. Иногда помощь тренера мне не нужна. Даже если я, например, проигрываю сет, то сама знаю, что нужно изменить. Но иногда полезно выслушать другую точку зрения или совет о том, что нужно изменить в тактике.

В финале US Open, пожалуй, не правы были и Серена, и арбитр на вышке. Если бы Серена выиграла турнир, то вошла бы в историю. Это был тяжёлый момент для неё, потому что она так хотела завоевать титул. Может быть, судье не стоило лишать её гейма, учитывая, что это был финал турнира «Большого шлема». Это не мелкий турнир.

Я смотрела финал. Мне было жаль Серену, потому что она не показывала своей лучшей игры. Она поддалась эмоциям", — цитирует Остапенко Ubitennis.

В финале US Open японка Наоми Осака победила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

Баскетболист Карри: Серена Уильямс в финале US Open вела себя изящно