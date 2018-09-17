Селиваненко: Шарапова хочет взять паузу на Кубок Кремля, чтобы решить проблемы

Директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко подтвердил слова журналиста New York Times Бена Ротенберга, согласно которым Мария Шарапова пропустит предстоящие соревнования в Москве.



«Шарапова хочет взять паузу после длинного и не совсем удачного сезона. Ей необходимо восстановиться и разобраться со всеми своими проблемами. Мария подумывает не играть всю серию китайских турниров и «ВТБ Кубок Кремля». У неё на каждый сезон есть цели. Целью на этот сезон был отбор на итоговый турнир, но на данный момент это уже невозможно.



Данное решение характеризует её с самой хорошей стороны. Для неё важны спортивные результаты, а не гонорары, которые она могла получить на турнирах. Со спортивной точки зрения её абсолютно можно понять. Все зрители в Москве её ждут, я не исключаю такого варианта, что Маша просто может посетить Москву, так как она любит этот город», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кариной Фалько.

Журналист New York Times: Шарапова досрочно завершила сезон